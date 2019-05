Nasce Nereo Rocco, “El Paron” del calcio italiano – 20 maggio 1912 – VIDEO

Il 20 maggio 1912 nasce Nereo Rocco, per tutti semplicemente “El Paron”: alla guida del Milan vinse tutto

Burbero, eppure geniale. Rude, e al contempo vincente. Per certo genuino, un uomo pane e salame come pochi altri nella storia del calcio italiano. Nereo Rocco, per tutti semplicemente “El Paron“, è nato a Trieste il 20 maggio 1912 e ha scritto pagine indelebili del pallone nostrano. Da calciatore, con una carriera di primo livello, ma soprattutto da allenatore. Del Milan, in particolare, con cui ha vinto letteralmente tutto.

Dopo le esperienze sulla panchina di Triestina prima e Padova poi, in rossonero tra il ’61 ed il ’63 conquista un campionato e una Coppa dei Campioni, la prima nella storia del club. Lascia il Milan per quattro stagioni alla guida del Torino, quindi torna e vince ancora un campionato, due Coppe Italia, due Coppe delle Coppe, una Coppa Intercontinentale e la Coppa dei Campioni del 1969 contro l’Ajax del giovane Cruijff. Tornerà una terza volta al Milan in qualità di direttore tecnico, prima di andarsene il 20 febbraio 1979 lasciando un vuoto incolmabile nella storia del calcio italiano.

