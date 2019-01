21ª giornata, pioggia di gol in Serie A: tutte le curiosità sulle reti

29 reti segnate in questa 21ª giornata di Serie A, quando mancano ancora tre partite: ecco tutte le curiosità sulle reti dei match

La Serie A è irriconoscibile. A dispetto dello 0-0 di San Siro di Milan-Napoli, si contano addirittura 29 gol in questa 21ª giornata di campionato. Ciononostante, è curioso notare un particolare equilibrio tra i gol in casa e in trasferta, in attesa dei posticipi: 15 a 14. Inoltre, c’è un’altra singolarità da sottolineare: nei match di sabato, tutte e tre le squadre impegnate fuori casa (Cagliari, Udinese e Napoli) non hanno depositato alcun pallone in rete; invece, nelle partite disputate alle 12:30 e alle 15, le compagini in trasferta, ovvero Fiorentina, Frosinone, Roma e Spal, hanno segnato almeno tre gol! Giornata ricca di gol e soprese che si concluderà con Torino-Inter, Lazio-Juventus e Empoli-Genoa. Chissà che i gol non aumentino ulteriormente…