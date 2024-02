Inizia oggi la 25 giornata. Lautaro, Cambiaso, De Ketelaere, Lukaku: i protagonisti dell’andata

Gara per gara, ecco cosa è successo all’andata con una statistica che racconta qualcosa di significativo di allora

Gara per gara, ecco cosa è successo all’andata con una statistica che racconta qualcosa di significativo di allora e – forse – anche di oggi.

TORINO-LECCE – All’andata vittoria granata di Buongiorno, assenza grave per Juric adesso. Che a Via del Mare si fece espellere nei minuti di recupero, adesso deve stare più sereno se vuole agganciare gli ultimi vagoni del treno europeo. Dopo potrebbe essere troppo tardi.



INTER-SALERNITANA – All’andata quadruplo Lautaro nella ripresa in 27 minuti. Non propriamente un ricordo da rinfrescare per il debuttante Liverani. Se riuscisse a contenere il Toro, prolungando a 3 la serie di partite senza andare in gol, sarebbe già un’impresa degna di nota.

NAPOLI-GENOA – Garcia a Marassi se l’è cavata in extremis, rimontando 2 gol nell’ultimo tratto di gara grazie a Raspadori e Politano. Due serviranno anche stavolta, a prescindere da cosa combinerà Osimhen.

VERONA-JUVENTUS – Più gol annullati che segnati nel match di Torino: doppietta di Kean vanificata dal Var, rete da 3 punti in extremis di Cambiaso, stavolta regolare. L’ex Bologna è stato il meno peggio nella sfida con l’Udinese. All’andata la necessità di sbloccare il risultato ha portato la Juve a concludere come non fa mai, ben 30 volte.

ATALANTA-SASSUOLO – Era la prima giornata di campionato, nerazzurri vincenti per 2-0 e primo gol di De Keteleare. All’epoca sembrava un atto di rinascita tutto da confermare. Un girone e passa dopo il belga è su livelli mai visti, nuova stella del cielo disegnato da Gasperini.

LAZIO-BOLOGNA – La gara del Dall’Ara l’ha risolta Ferguson. Thiago Motta era già avanti a Sarri, esattamente come oggi. 50% a testa il possesso palla, vedremo stavolta se l’equilibrio in questa voce sarà nuovamente riproposto.

EMPOLI-FIORENTINA – Il derby d’andata se l’è aggiudicato la parte di Toscana di provincia. Se Nicola riuscisse a confermare l’impresa di Andreazzoli regalerebbe una grande soddisfazione al suo piccolo popolo e gli regalerebbe un’enorme soddisfazione.

UDINESE-CAGLIARI – 0-0 al primo incontro, ma i padroni di casa avevano a proprio favore quasi una rete di differenza (meno 2 centesimi di punto) rispetto ai friulani. Che dopo i 3 punti con la Juve hanno l’opportunità di allungare in maniera decisiva, se ancor più la stessa Juve andasse a vincere a Verona.

FROSINONE-ROMA – Lukaku e Pellegrini, una rete per tempo all’Olimpico. Reduci dalle fatiche dell’Europa League, non sarà facile per De Rossi fare come Mourinho.

MONZA-MILAN – Reijnders, Simic, Okafor: a San Siro è stato tutto facile per i rossoneri, spinti dall’apporto decisivo di tre marcatori non proprio abituali. Nella testa dei tifosi del Diavolo c’è che adesso tocchi a Leao sbloccarsi in campionato. In quella di Galliani è facile credere che passino altri pensieri.