È Esteban Cambiasso il padrino dell’evento Gatorade 5v5 2019, il torneo di calcio a 5 nazionale riservato ai giovani fra 14 e 16 anni

Si disputano quest’oggi a Milano le finali nazionali dell’evento Gatorade 5v5, il torneo di calcio a 5 nazionale riservato ai giovani di età compresa fra i 14 e i 16 anni. La manifestazione, come si può vedere dal filmato esclusivo della nostra inviata a Milano, ha visto un padrino d’eccezione: l’ex centrocampista dell’Inter del Triplete Esteban Cambiasso, che si è recato nei campi da gioco e ha salutato i giovani atleti.

Le squadre finaliste sono state suddivise in 4 gironi da 3 squadre ciascuno, poi si giocheranno semifinali e finali. Oltre al torneo maschile si disputerà anche un torneo femminile. Le squadre vincitrici (sia maschile che femminile) della fase finale nazionale potrà partecipare, in rappresentanza dell’Italia, al Torneo Gatorade 5v5 Globale che si svolgerà in Spagna, a Madrid. Qui la vincente della manifestazione italiana affronterà altre squadre provenienti da altre 20 nazioni e vivrà un’esperienza esclusiva, in collaborazione con la UEFA Champions League.

La fase eliminatoria del torneo italiano si è giocata in 12 città della penisola e rientra all’interno di una più ampia iniziativa internazionale, che coinvolge migliaia di squadre e tantissimi ragazzi nel mondo. Quella del 2019 è la quinta per l’evento Gatorade 5v5.