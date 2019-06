Abbonamento stadio, quanto costa quello delle big d’Europa

Abbonamento stadio, quanto costa quello delle favorite per la Champions League: il paragone con le italiane

Più dieci per cento, anche quest’anno, alla voce abbonamento allo stadio per la Juventus. Primatista italiana della speciale classifica, ma in linea come prezzi alle grandi d’Europa. La soluzione più popolare per seguire l’intero campionato dei bianconeri costa infatti 650 euro, quanto richiesto in piazze come Chelsea e Manchester United.

Le più care, a livello europeo, sono invece Liverpool e Totteham, dove per entrare stabilmente nel nuovo White Hart Lane tocca spendere dagli 890 euro in su. Politica opposta per il Manchester City, per il quale ne bastano 350, e per il Barcellona che punta a riempire un Camp Nou da 99mila posti: abbonamenti a 140 euro, cui sommare però i 184 della quota annuale riservata ai soci.