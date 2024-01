Andrea Abodi, ministro dello Sport, ha parlato degli episodi di razzismo in Udinese-Milan sul suo profilo ufficiale X

Andrea Abodi, ministro dello Sport, ha parlato degli episodi di razzismo in Udinese-Milan sul suo profilo ufficiale X. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Il mio, il nostro NO AL RAZZISMO non può, non deve, non vuole avere il colore di una maglia o della pelle, non riguarda una religione o un popolo o una città: vale sempre e ovunque! Come il RISPETTO: sempre e ovunque! E chi sbaglia ne deve rispondere. Le nostre scuse a Mike Maignan».