Abodi: «Vogliamo intitolare lo stadio del Cagliari a Riva»

Andrea Abodi, ministro dello Sport, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine dei funerali di Gigi Riva a Cagliari. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Non credo il calcio possa permettersi di abbandonare lo spirito che ha incarnato Gigi Riva, apprezzato da tutti i tifosi di calcio e dello sport, di qualsiasi maglia, oltre che dell’Italia. La scelta di un funerale solenne, affidato alla premier Giorgia Meloni, è proprio perché si riconosce il simbolo, la cifra morale oltre a quella sportiva che non è troppo diffusa in questi tempi. Gigi è il filtro tra passato, presente e futuro: questa è la prospettiva che ci auguriamo con tutto il cuore, proveremo a rendere possibile che si consacri e si consolidi il messaggio di Gigi Riva, anche attraverso uno stadio che porterà il suo nome.

Il Governo aiuterà tutti. Tutti quelli che vorranno fare lo stadio. Qui c’è un significato in più, al di là di un personale coinvolgimento visto che sono 9 anni che seguo questo progetto, sotto vari ruoli. Non so se considerarlo un conflitto d’interessi, è un conflitto di sentimenti ma in senso buono. Cercheremo di fare la nostra parte per quelle realtà che si stanno adoperando. Vogliamo che il passato si trasformi in futuro, è possibile e mi auguro che la spinta di sentimenti ed emozioni di questi giorni aiutino tutti a velocizzare il processo».