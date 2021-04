Acerbi: «Champions? Non possiamo più sbagliare. Su Immobile...»

Francesco Acerbi ha analizzato il momento che sta vivendo la Lazio e non solo, in un’intervista per i microfoni di Sky Sport

Francesco Acerbi – in un’intervista per le telecamere di Sky Sport – ha fatto il punto del momento che sta vivendo la Lazio e le possibili ambizioni europee. Ecco le sue parole:

CLICCA QUI PER LE PAROLE INTEGRALI DI ACERBI

IMMOBILE – «Deve stare tranquillo. Lui è entrato nella storia della Lazio ed è la Lazio. Penso sia normale che uno che fa tanti gol, non segnando più, si arrabbi un pochino con se stesso. Noi abbiamo sempre voglia di far bene e di dimostrare. Ma ripeto lui deve stare tranquillo, perché si danna l’anima e corre per due. Prima o poi il gol arriverà».

STAGIONE – «Abbiamo iniziato la stagione con un grande percorso in Champions, quindi le energie mentali, fisiche e la lucidità vengono meno. Ora però si siamo raggruppati e non possiamo sbagliare più. Giocando una volta a settimana abbiamo maggiori energie. Poi questo gruppo è fantastico e ha degli uomini importanti. Stiamo facendo un grande lavoro. Difesa? Faccio i complimenti a Marusic, che sta facendo grandi cose da difensore di destra. Complimenti a tutti, perché stiamo facendo un’ottima stagione, capendo che non possiamo più sbagliare».