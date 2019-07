Acerbi: «C’è molta complicità nel gruppo. Champions? Dipende da noi»

Acerbi ha parlato dal ritiro di Auronzo della Lazio. Le parole del difensore biancoceleste sul ritiro e sugli obiettivi del club

Ad Auronzo, dal ritiro della Lazio, Francesco Acerbi ha parlato in conferenza stampa. Le parole del difensore.

LAZIO – «Quest’anno vedo molta complicità tra di noi, ci conosciamo di più. C’è entusiasmo per affrontare la prossima stagione che sarà difficile. Stiamo lavorando bene con intensità, professionalità e serenità. L’anno scorso? Dopo la vittoria con l’Inter abbiamo sbagliato, qualcosa non ha funzionato. La Lazio non può arrivare all’ottavo posto».

CHAMPIONS – «Dipende da noi, da quello che vogliamo dare, da quello che ognuno di noi vuole trasmettere. Le qualità della squadra sono indiscusse, il gruppo è sano: il resto ce lo dobbiamo guadagnare in campo e fuori. Dobbiamo aiutarci. Possiamo fare un grandissimo campionato, speriamo di toglierci tante soddisfazioni. Giocare la Champions deve essere uno stimolo, guai a chi non ce l’ha dentro».