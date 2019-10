Marchisio annuncia il ritiro dal calcio giocato. Per il centrocampista una vita dedicata interamente ai colori bianconeri

Claudio Marchisio dice addio al calcio. Dopo aver terminato l’esperienza con lo Zenit San Pietroburgo per il centrocampista è arrivato il momento di appendere gli scarpini al chiodo, condizionato dai tanti problemi fisici che l’hanno tormentato negli ultimi anni.

Una vita e una carriera dedicata alla Juventus: inizia le giovanili nel lontano 1993 e le termina nel 2006, anno in cui debutterà in prima squadra. Dopo una stagione in prestito all’Empoli si riaprono per lui le porte bianconere. Dal 2008 in poi diventa una bandiera del club, collezionando 389 presenze e 37 reti.