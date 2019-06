Addio Totti, cosa farà dopo aver salutato la Roma: le quote dei bookmakers

Addio Totti: cosa farà dopo aver salutato la Roma in conferenza stampa? Ecco le quote dei bookmakers

E adesso? Francesco Totti domani, in conferenza stampa, annuncerà il suo addio ufficiale alla Roma, dopo due travagliate stagioni da dirigente. E già crescono gli interrogativi riguardo il suo futuro, all’indomani dei saluti ai club giallorosso dove ha trascorso praticamente tutta la sua vita.

Secondo i bookmakers inglesi, che non hanno perso occasione per lanciare una nuova scommessa, lo scenario più probabile è quello di un ruolo in Figc. Opzione data a 1.85 in lavagna, contro i 3 per un impiego alla Uefa ed i 7 per uno in Fifa. A 10 la possibilità che ricopra un ruolo dirigenziale nella nuova Fiorentina di Commisso, a 15 quella che intraprenda la carriera da procuratore.