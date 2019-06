Addio Totti, il mondo del calcio si schiera con lui: ecco le parole

Addio Totti, il mondo del calcio si schiera con l’ex capitano giallorosso: da Sacchi a De Zerbi, passando per Zambrotta e Di Biagio

I tifosi romanisti non possono credere che la storia d’amore tra la Roma e Francesco Totti sia (momentaneamente) finita. Molte le reazioni dopo la conferenza tenuta al Coni. Il mondo del calcio si schiera a favore di Francesco Totti.

Ieri, Arrigo Sacchi aveva appoggiato la scelta del Pupone. Oggi, Di Biagio in conferenza stampa ha ribadito: «Sembra che vogliano farsi del male. Non capisco cosa sia successo. Quando ci ho parlato nell’ultimo periodo mi sembrava coinvolto. Parlava di direttori sportivi, allenatori mi aveva fatto i nomi dei giocatori che avrebbe voluto. E’ un vero peccato per Roma e per i suoi tifosi, riferendosi alla società».

Elogio anche da parte di Zambrotta e De Zerbi a Sky Sport. L’ex difensore ha detto: «Simbolo di Roma e della Roma, del tifoso romanista. Si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Tempistica sbagliata della società, cosa che poteva esser fatta in un’altra maniera». L’allenatore del Sassuolo invece, ha elogiato la chiarezza e la schiettezza della conferenza di Francesco Totti.