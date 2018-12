Addio Totti: la rassegna stampa italiana ed estera – FOTO

La stampa rende omaggio a Francesco Totti. Addio Totti: la rassegna stampa, italiana ed estera. Le ultimissime notizie e le foto

Il mondo ai piedi di Francesco Totti. Il capitano della Roma ha lasciato la Roma e non scenderà più in campo con la maglia giallorossa. La stampa italiana e straniera ha reso omaggio, e non poteva essere altrimenti, al capitano, al simbolo eterno della città eterna. «Sei stato un sogno» ha titolato “Il Corriere dello Sport“, con una prima pagina interamente dedicata al Pupone. Dieci in pagella per “La Gazzetta dello Sport” che ringrazia Totti per tutto quello che ci ha regalato in questi anni. «Core di Totti»: apre così la prima pagina “Tuttosport” che al suo interno dedica un bellissimo editoriale dal titolo «L’ultimo romantico». Aggiungendo in seconda pagina: «Totti e Roma fanno l’amore». Splendida dedica ed “Il Tempo” con un magnifico: «Non ci resta che piangere». Tra ieri e oggi ne hanno parlato anche all’estero, tra cui il “Mirror“: «E’ Totti il più amato del calcio?». Sicuramente il suo addio alla Roma è stato fra i più sentiti ed emozionanti della storia del calcio. «L’emozionante addio del Re di Roma» titola il “Daily Mail” mentre “Olè“, quotidiano argentino, raffigura un Totti in lacrime: «Quando l’Imperatore piange». Anche “L’Equipe“, storico quotidiano francese, non poteva non dedicare delle pagine a Totti: «Veni, vidi, Totti», scrivono i francesi con due pagine dedicate al capitano della Roma. «Despedida epica» dice il “Mundo Deportivo“, «Roma dice addio al suo ultimo imperatore» titola “As“.

