Adrian, che gaffe! Papera clamorosa sul gol del Southampton – VIDEO

All’85’ del match tra Southampton e Liverpool, il portiere dei Reds Adrian, commette una papera clamorosa che permette agli avversari di accorciare le distanze e di portarsi sul 2-1.

Il portiere del Liverpool riceve la palla da van Dijk ma, anziché aprire verso un compagno lateralmente, si avventura in un improbabile passaggio centrale che viene intercettato da Ings verso la porta.

Adrian was trying to hard to be Alisson-essque. Got away in the 1st half as well… Just play your natural game. Anyways 3 points #WeGoAgain https://t.co/wkgrDCyHr7

