Affare Cristiano Ronaldo, Mendes: «Mi disse che voleva la Juventus»

Affare Cristiano Ronaldo, parla il procuratore di CR7: «Il merito dell’operazione va dato alla Juventus e al suo presidente».

Jorge Mendes, celebre procuratore di Cristiano Ronaldo, è tornato a parlare del passaggio di CR7 alla Juventus la scorsa estate e ha svelato a riguardo importanti dettagli. «Il merito dell’operazione – ha dichiarato l’agente, premiato come migliore agente al Golden Boy – è della Juventus e del suo presidente. A gennaio Ronaldo mi disse che avrebbe voluto giocare con i bianconeri, ma io gli risposi che sarebbe stato difficile al limite dell’impossibile».

«Ho parlato con Paratici e Nedved prima della sfida di Champions League a Madrid e ho capito che da impossibile l’operazione diventava fattibile. – ha svelato Mendes – La prima riunione c’è stata dopo lo 0-3 con il gol in rovesciata a Torino. Cristiano è il migliore della storia, ci sono voluti due-tre mesi ma alla fine è successo. Florentino Perez ha dovuto prendere atto della situazione».

E il contributo del fuoriclasse portoghese alla squadra di Allegri si sta rivelando finora quello che i bianconeri si aspettavano. Ronaldo ha infatti segnato finora 12 gol in 21 presenze complessive con la sua nuova squadra, di cui 11 in 16 gare in Serie A.



