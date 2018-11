L’agente di Lautaro Martinez chiarisce il momento del calciatore argentino usato con il contagocce da Spalletti

Dopo la sconfitta contro il Tottenham, è scoppiato un mini caso Lautaro Martinez in casa Inter, alimentato dalle dure parole del padre dell’argentino sull’utilizzo con il contagocce del figlio da parte di Spalletti. FCINTER1908 ha contattato l’agente del giocatore, Beto Yaque, per fare chiarezza sul momento dell’argentino. Nessuno caso Lautaro, anzi l’argentino è sempre più coinvolto nel mondo Inter: «Non ci sono problemi tra Spalletti e Lautaro. Possibile partenza a gennaio in prestito? Impossibile, non si muove. Lautaro è un giocatore dell’Inter ed è molto contento» ha sentenziato il procuratore del Toro.Sulla reazione del padre, l’agente chiarisce: «E’ stato solo uno sfogo, che avrebbe potuto avere qualsiasi papà. Una stupidata!»