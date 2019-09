Agente Zaniolo svela: «Ecco il club che lo voleva a tutti i costi»

Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo, ha parlato sulle pagine di Daily Mail del centrocampista giallorosso. Le sue parole

L’agente di Nicolò Zaniolo, Claudio Vigorelli, ha parlato sulle pagine del Daily Mail del suo assistito e di come il Tottenham abbia provato a portarlo a Londra durante il calciomercato estivo.

TOTTENHAM – «Ha rinnovato e sta bene alla Roma, ma ovviamente abbiamo apprezzato il grande interesse del Tottenham. L’averci provato concretamente per lui dimostra quanto sia stata bella la sua stagione. Gli Spurs hanno pensato spesso a Nicolò prima di prendere Lo Celso».

GASCOIGNE – «Zaniolo lo ricorda molto per le sue qualità fisiche, ma ha un carattere molto più mite. Ora Fonseca lo sta utilizzando in mezzo al campo, una posizione che gli piace, dove può interpretare e giocare proprio come Gascoigne: può essere devastante con la sua tecnica e la sua qualità. È un giocatore creativo che ha ritmo e muscoli, cosa rara in Italia»