Agente Eriksen: «Ci sono già quattro club su Christian»

Eriksen, parla l’agente: «Quattro club su di lui. Vuole allenarsi a Milano». Tutte le dichiarazioni del procuratore del danese

L’agente di Christian Eriksen, Martin Schoots, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Ekstra Bladet in merito al futuro del suo assistito, che in settimana ha lasciato ufficialmente l’Inter. Le sue parole.

DICHIARAZIONI – «Ci sono già quattro club che hanno chiesto informazioni sulla situazione di Christian. E sì, in mezzo c’è anche un club danese. Christian vuole continuare ad allenarsi a Milano, perché è lì che vivono lui e la sua famiglia. L’Italia è l’unico Paese in cui è ufficialmente vietato praticare sport con un defibrillatore impiantato. Non è permesso nemmeno andare in palestra per allenarsi. Si sente davvero bene. Tutti i feedback fisici che riceve sono davvero positivi. Non c’è motivo per non sognare o per non sperare».