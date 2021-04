Agente Joao Pedro: «Intesa di massima con Giulini per il rinnovo»

L’agente di Joao Pedro Marco Piccioli ha parlato ai microfoni di TMW del rinnovo del numero 10 con il Cagliari

Joao Pedro, numero 10 e capitano del Cagliari, sta vivendo il suo momento d’oro nella squadra sarda. Il suo agente, Marco Piccioli, ha parlato del futuro del giocatore brasiliano ai microfoni di Tuttomercatoweb:

«Joao aveva già dimostrato in precedenza il suo valore ma nelle ultime due stagioni i suoi numeri sono davvero importanti. Futuro? Vedremo cosa ci presenterà il calciomercato ma con il Presidente Giulini c’è un’intesa di massima per il rinnovo. Per ora non ci sono le firme ma lo accontenterà».