Agente Kessiè duro: «Comunicato Verona vergognoso, in Italia si è complici del razzismo»

L’agente di Franck Kessiè ha commentato duramente il comunicato dell’Hellas Verona riguardante i cori razzisti all’ivoriano

George Atangana, agente di Franck Kessiè, ha parlato sulle pagine di Repubblica dei cori razzisti che hanno bersagliato il suo calciatore durante Hellas Verona-Milan. Ecco le parole del procuratore.

COMUNICATO VERONA – «L’ho trovato inaccettabile, vergognoso. Smentisce i fatti e conferma la tendenza a considerare normale ciò che non lo è affatto. Non vedo alcuna vera volontà, in Italia, di affrontare e risolvere il problema, come invece accade in altri Paesi europei»

CONTROMISURE – «Bisogna innanzitutto che gli organismi preposti non chiudano gli occhi e non si tappino le orecchie. Poi, se gli insulti vanno avanti, si sospendano le partite. Ma ho la sensazione che non ci sia la volontà di intervenire sul serio. Così ci sono giovani calciatori, vittime di razzismo, che preferiscono lasciare l’Italia. Sono le persone meno famose, come sempre, a subire le conseguenze più gravi di questo fenomeno»