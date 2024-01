L'agente di Lautaro Martinez: «Rinnovo con l'Inter? Ad oggi...»

Alejandro Camano, agente dell’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez, ha parlato a Radio Sportiva del rinnovo dell’argentino

Alejandro Camano, agente dell’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez, ha parlato a Radio Sportiva del rinnovo dell’argentino. Ecco le sue dichiarazioni.

TRATTATIVA – «Nel calcio con il tempo emergono i protagonisti. Tanti centravanti hanno giocato con Lautaro, da Lukaku a Dzeko fino a Thuram, la verità è che è un generoso e chi gioca con lui diventa protagonista: lui è un vero capitano, lavora per la squadra. Quello che si nota è che umanamente è buono, umile, sta bene nella sua squadra e ha un progetto, poi se arriviamo a un accordo benissimo, altrimenti nel calcio tutti sono professionisti. Sono vicine le idee, per adesso non c’è un accordo e lavoriamo per questo».

