Agente Lirola: «La Fiorentina lo voleva fortemente»

L’agente di Pol Lirola, nuovo acquisto della Fiorentina, ha parlato della volontà del suo assistito di vestire la maglia viola

Pol Lirola è un nuovo giocatore della Fiorentina. L’agente Davide Lippi, che ha curato il passaggio del suo assistito ai viola, ha commentato così l’affare a FirenzeViola.it

«La Fiorentina ha voluto fortemente il giocatore, gli agenti hanno fatto un grande lavoro. Complimenti alla società viola e a tutti coloro che sono stati coinvolti nella trattativa. Se si è parlato di Borja Valero? No, assolutamente. Lirola? Non è stata un’operazione semplice, è durata un po’, ma alla fine la volontà della Fiorentina ha prevalso. Adesso partirà per Montecatini. Che cosa si aspetta da questa avventura»