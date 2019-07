Agente Rugani: «Futuro? La Juve farà le sue valutazioni»

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, parla del futuro del difensore e delle scelte della Juve. Le parole del procuratore

Il procuratore di Daniele Rugani, Davide Torchia, ha parlato ai microfoni di Tmw Radio. Le parole dell’agente sul futuro del difensore della Juve.

«Quale futuro per Rugani ora che ci sono cinque centrali per due posti alla Juve? Non so cosa abbiano in testa, fanno le loro valutazioni. Ci sono tanti giocatori e tutti di grande livello. Però, per gli equilibri di rosa e anche economici, ci può stare che la Juve possa pensare di far uscire qualcuno» ha dichiarato il procuratore.