Agente Szoboszlai: «Milan uno dei club più importanti della storia»

Le dichiarazioni di Matyas Esterhazy, agente dell’obiettivo rossonero Szoboszlai, intervenuto in esclusiva a Milan News 24

Intervistato in esclusiva dai colleghi di Milan News 24, Matyas Esterhazy, procuratore dell’obiettivo di mercato Szoboszlai, ha parlato della società di proprietà di Elliott.

«Il Milan è uno dei club più importanti della storia del calcio. Ora ha una nuova filosofia per comprare i giovani talenti e affiancarli a compagni con più esperienza. L’obiettivo è costruire una squadra che possa tornare in alto. Ho molto apprezzato la scelta di acquistare Theo Hernandez, Bennacer e Rafael Leao. Anche l’arrivo di Rebic si è rivelato un ottimo investimento da quando il giocatore ha iniziato a giocare regolarmente. Sfortunatamente non sono arrivati ancora i risultati, ma arriveranno».