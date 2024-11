Aguero elogia Guardiola: «Chiave del Manchester City. Mi ha sorpreso su quell’aspetto»

Sergio Aguero, ex attaccante del Manchester City, ha voluto elogiare così l’attuale tecnico della squadra Pep Guardiola

Intervistato dai canali ufficiali della FIFA, l’ex attaccante del Manchester City Sergio Aguero ha voluto elogiare così il tecnico Pep Guardiola.

LE PAROLE – «Guardiola per me è la chiave del Manchester City e perché i giocatori siano sempre concentrati sulla vittoria. Bisogna togliersi il cappello perché non è facile tenere sempre sulla corda i giocatori, soprattutto quelli che sono al City, ripetergli: ‘Forza, forza, dobbiamo vincere! Pep non si riposa mai, sta già pensando alle prossime tre partite, ha tutto programmato in testa. Una volta per esempio gli ho chiesto di una squadra in particolare e lui mi ha risposto: ‘Ho già tutto qua in testa’. Mi ha sorpreso perché mancavano ancora due settimana alla partita contro quella squadra. Lui vuole vincere e gli brucia tantissimo perdere, farà tutto il possibile perché il City continui a essere il favorito».