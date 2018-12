Aida Yespica incontra Cristiano Ronaldo: la showgirl venezuelana in tribuna durante Atalanta-Juve con il figlio Aron. Regista della reunion è stato il pierre Andrea Celentano

Il tour italiano di Cristiano Ronaldo ha fatto tappa l’altro giorno a Bergamo: per l’attaccante della Juventus doveva essere l’occasione buona per riposare un po’ durante le festività (l’allenatore Massimiliano Allegri lo aveva persino spedito in panchina)… e invece no. Il portoghese, entrato a partita in corso, è stato decisivo nel pareggio bianconero contro l’Atalanta, concedendo l’ennesima prestazione da rockstar di una stagione – finora – decisamente secondo le aspettative. Del resto CR7, come ogni rockstar che si rispetti, può sempre contare sul sostegno di tifosi e seguaci anche nelle trasferte più complicate, come quella orobica. Ad attenderlo, prima di salire sul bus che lo ha riportato col resto dei compagni a Torino, c’era il solito stuolo di curiosi con una novità però piuttosto gradita: Aida.

Non è sfuggita ai più infatti la presenza a Bergamo proprio di Aida Yespica con il figlioletto Aron, avuto dalla relazione con l’ex difensore di Inter e Roma Matteo Ferrari. Ad accompagnare la showgirl venezuelana, il noto pierre milanese Andrea Celentano, conoscente stretto di Ronaldo e regista della re-union. Aida e CR7, infatti – e non riveliamo alcun segreto – si conoscerebbero già da un po’ di anni (la Yespica in passato avrebbe intrattenuto una relazione con Mesut Ozil, ex compagno di Ronaldo al Real Madrid), anche se stavolta il motivo principale dell’incontro sarebbe stato proprio da ricondurre al piccolo Aron, grandissimo fan di Cristiano. Sul profilo Instagram di Celentano la testimonianza video dell’evento, con un’Aida decisamente emozionata (noi vi mostriamo anche una foto esclusiva e non pubblicata dei due insieme): che Georgina stavolta non ne abbia a male…