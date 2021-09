Ajax, Overmars: «Onana non rinnoverà». Inter vicina all’acquisto

Onana sempre più vicino all’Inter. La rivelazione: «Non stiamo parlando con gli agenti per estendere il contratto»

André Onana non rinnoverà il suo contratto con l’Ajax. Questo è quanto dichiarato da Fabrizio Romano su Twitter e che va a confermare le ultime parole del direttore degli olandesi Overmars: «Non siamo in contatto con gli agenti di Onana per estendere il suo contratto. Ci abbiamo già provato, ma siamo andati oltre. Lo abbiamo già detto tante volte. Abbiamo raggiunto un accordo per la cessione a luglio ma non è andata a buon fine e non per colpa nostra».

L’esperto di calciomercato precisa che l’Inter è vicinissima ad affondare il colpo: ci sono altissime possibilità che il portiere possa sbarcare a Milano il prossimo giugno a parametro zero.