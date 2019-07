Ajax, Van de Beek non esclude l’addio: «Non resto al 100%».

Ajax, Van de Beek non esclude l’addio: «Non dirò che resterò al 100%, non mi sentirete dirlo»

Dichiarazioni di rilievo quelle rilasciate al magazine VTBL da Donny Van de Beek. Interrogato sul suo futuro e sulla permanenza all’Ajax il trequartista olandese ha pronunciato parole non proprio confortanti per il club:

«Non mi piace fare dichiarazioni per dire se resto o meno. Nel calcio non si può mai promettere nulla. Non dirò che resterò al 100%, non mi sentirete dirlo». Intanto, il Real Madrid scalda i motori per la trattativa.