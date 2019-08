Ajax, van de Beek sempre sulla lista della spesa del Real Madrid

Dall’Olanda: il Real Madrid non molla van de Beek. L’Ajax teme l’addio del talentuoso centrocampista classe ’97

Il Real Madrid non ha intenzione di fermare la propria campagna acquisti: sirene blancos per Donny van de Beek.

L’Ajax è consapevole di non poter trattenere la sua stella qualora dovesse decidere di cercare fortuna in un top club europeo blasonato come il Real Madrid, come ammesso dal quotidiano olandese De Telegraaf.

I contatti per il giocatore proseguono: secondo alcune indiscrezioni, van de Beek avrebbe addirittura già detto sì al Real.