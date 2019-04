Juve, stai attenta: l’Ajax batte il PSV in 10 e riapre l’Eredivise

L’Ajax, prossimo avversario della Juventus in Champions League, ha battuto il PSV in 10 uomini e ha riaperto l’Eredivise

L’Ajax lancia un chiaro messaggio alla Juventus. I bianconeri si apprestano ad incontrare l’Ajax in Champions League nella sfida valida per il passaggio alle semifinali della massima competizione europea. La Juve affronterà i Lancieri fuori casa il prossimo 6 aprile ad Amsterdam in una sfida che si preannuncia decisamente complicata. Quest’oggi infatti, l’Ajax ha battuto la diretta rivale del PSV Eindhoven, prima in classifica, per 3-1.

Al 27esimo turno di Eredivise, l’Ajax, grazie all’autogol di Schwaab, e alle reti di Tadic e Neres, ha annichilito il Psv che a questo punto dista solo due lunghezze. Ciò che deve far preoccupare la squadra di Allegri sta nel fatto che i Lancieri hanno disputato buona parte del match in 10 uomini. Al 57’ l’arbitro Kuipers ha espulso Mazraoui.