Empoli – Torino, l’errore di Ajeti per il Sun è da comiche

Ajeti e l’errore commesso durante Empoli – Torino che ha permesso a Pucciarelli di segnare: così in Inghilterra l’infortunio del difensore svizzero, che ha mandato in tilt anche il portiere Hart, è diventato oggetto di scherno

Il gol di Manuel Pucciarelli, realizzato domenica in Empoli – Torino, è diventato a suo modo una pagina storica del calcio. Non tanto per la bellezza dell’esecuzione (tutt’altro), quanto per il modo in cui è maturato, con lo sciagurato tentativo di retropassaggio del difensore granata Arlind Ajeti verso il portiere Joe Hart, che ha incontrato una pozzanghera d’acqua che ha letteralmente bloccato il pallone dando il tempo e l’occasione a Pucciarelli di arrivare ed insaccare. Un gesto tecnico, quello del difensore svizzero, di certo sfortunato, ma pure un po’ troppo superficiale, che ha attirato l’attenzione anche dei media inglesi, molto attenti alle vicende del Torino quest’anno proprio per la presenza tra i pali dell’ex Manchester City Hart. Addirittura il Sun, ieri, ha dedicato un articolo ad Ajeti e al gol subito dal Torino che, pure qui in Italia, ha destato più di un sorriso… «Hart è stato messo in imbarazzo dal proprio difensore con lo sfortunato retropassaggio che ha permesso a Pucciarelli di prendere palla ed insaccare a porta vuota – ha scritto il tabloid inglese – . Lo stesso portiere ha ammesso dopo la partita che si è trattato di uno dei gol più comici subiti durante la stagione».