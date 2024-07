Al Ittihad, ecco il NUOVO ALLENATORE dopo la BEFFA PIOLI: ha firmato un BIENNALE con opzione per il TERZO ANNO

L’Al Ittihad ha scelto il nuovo allenatore per l’imminente stagione dopo che è saltato l’affare Stefano Pioli

L’Al Ittihad è pronta a ripartire. Dopo l’esonero di Marcelo Gallardo e l’affare saltato per quanto riguarda l’arrivo dell’ex Milan Stefano Pioli, il club giallonero ha scelto il nuovo allenatore per l’imminente stagione.

Sarà Laurent Blanc, ex tecnico del Lione tra le altre. Secondo Fabrizio Romano, il francese firmerà per due anni più un’opzione per il terzo anno.