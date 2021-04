Al-Khelaifi contro Agnelli: «Tentativi di minare la comunità calcistica»

L’ECA ha emesso un comunicato in relazione all’elezione a presidente di Al-Khelaifi: che frecciate ad Agnelli

L’ECA annuncia il nuovo presidente, dopo le dimissioni di Andrea Agnelli: ecco il comunicato su Al-Khelaifi con discrete frecciate al presidente della Juventus.

«A seguito degli eventi senza precedenti degli ultimi giorni che hanno visto tentativi di minare l’intera comunità calcistica europea, ECA – che rappresenta i principali club calcistici d’Europa – accoglie con favore la decisione dei suoi ex club membri di non portare avanti il ​​loro presunto progetto “Super League”, a seguito del condanna sismica e universale del progetto da parte dell’intera comunità calcistica e della società nel suo insieme. ECA crede fermamente che questo progetto non possa avere successo perché il calcio, al suo centro, si basa sull’apertura, l’eccellenza sportiva e una connessione intrinseca tra tutti nella famiglia del calcio. Il calcio è per tutti. Gli eventi recenti hanno ricordato che i proprietari di club sono semplicemente i custodi dei loro club, che sono fari storici che significano così tanto per i fan e le loro comunità. ECA ritiene che sia responsabilità di ogni club membro garantire lo sviluppo del calcio e lasciarlo in un posto migliore per la prossima generazione; non per smantellarlo puramente per guadagno finanziario».