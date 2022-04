Al via la Barça Academy World Cup: «Obiettivo 11 titolari dalla Masia»

Al via la Barça Academy World Cup. Il dirigente blaugrana Rafa Yuste confessa: «Obiettivo 11 titolari dalla Masia»

Il nuovo corso del Barcellona punta tanto sulla cantera. Per questo motivo, oggi è stata presentata la Barça Academy World Cup, un evento annuale con tutte le scuole calcio affiliate ai blaugrana.

Il dirigente Rafa Yuste ha presentato la prima edizione, che si terrà tra l’11 e il 14 aprile.

ACADEMY WORLD CUP – «Come club vogliamo ricordare i ragazzi e le ragazze che stanno soffrendo per una guerra che causa solo distruzione e tristezza. Questa è una festa di famiglia, in cui 1.500 ragazzi e ragazze da tutto il mondo si incontreranno e si sfideranno qui per quattro giorni. Abbiamo scuole in 34 Paesi, l’Australia è l’unico continente che ci manca. Ho avuto l’opportunità di lavorare con Pep Guardiola in Terza Divisione e dicevamo sempre che il sogno era quello di giocare con 11 giocatori provenienti dalla Masia. Il club vuole scommettere sui nostri ragazzi; se così non fosse, tutto quello che stiamo facendo non avrebbe alcun senso. La nostra speranza è che in futuro ci siano 11 giocatori “fatti in casa” che possono rappresentare il nostro club».