Albania-Spagna: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

All’Esprit Arena l’incontro degli Europei Albania-Spagna: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’Esprit Arena di Dusseldorf va in scena la partita degli Europei tra Albania-Spagna, terzo turno del girone B. Le due squadre sono rispettivamente a 1 e 6 punti in classifica, con le furie rosse già sicure del primo posto. La nazionale di Sylvinho può invece ancora sperare negli ottavi di finale. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Albania-Spagna, le probabili formazioni

ALBANIA (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Bajrami, Ramadani; Laçi, Manaj, Asani. Ct: Sylvinho.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Nacho, LeNormand, Cucurella; Pedri, Zubimendi, Fabian Ruiz; Yamal, Morata, Nico Williams. Ct: De la Fuente.

Albania-Spagna: orario e dove vederla in tv

Albania-Spagna si gioca alle ore 21 di lunedì 24 giugno. Verrà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport (canale numero 253). Per vedere la partita in streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW Tv per gli abbonati.