Albertini annuncia: «Da oggi ripartiranno i corsi di formazione in modalità on-line della FIGC»

Demetrio Albertini ha annunciato che da oggi ripartiranno i corsi di formazione della FIGC, interrotti per il Coronavirus

Demetrio Albertini, presidente del Settore Tecnico della FIGC, ha annunciato che i corsi di formazione in modalità online della Federazione ripartiranno a partire da oggi. Queste le sue parole.

CORSI – «Siamo l’organo di formazione del calcio italiano e, come scuola del nostro movimento sportivo, anche noi, come tutte le scuole e le università presenti sul territorio nazionale, vogliamo contribuire ad un nuovo percorso di istruzione in questo momento difficile. Grazie alla sinergia con le componenti e con gli organi che organizzano territorialmente le lezioni ovvero AIAC, LND e il Settore Giovanile e Scolastico, da oggi ripartiranno i corsi in modalità on-line, con la possibilità di concludere le ore di lezione per quel che riguarda la parte teorica dei corsi, mentre la parte pratica riprenderà appena sarà possibile. Nelle settimane e nei giorni scorsi abbiamo formato i nostri docenti per permettere loro di avere tutto quanto il necessario per proseguire con la loro attività didattica e oggi rappresenta per noi un giorno significativo, perché ripartiamo con i corsi nonostante le difficoltà».