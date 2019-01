Napoli, Albiol svela il segreto: «Ancelotti dà fiducia a tutta la rosa»

Il commento del difensore del Napoli, Raul Albiol, dopo il 2-1 alla Lazio: la Juventus, per una notte, è a -6

Il Napoli vince, Raul Albiol esulta per i tre punti maturati contro la Lazio. Gli azzurri si consolidano come seconda forza del campionato e allungano a sette punti il vantaggio sull’Inter terza in classifica. A decidere la gara son state le reti di Callejon e Milik. Da registrare anche quattro pali colpiti dal Napoli nei 90′, finisce 2-1 per la rete di Immobile. Al termine della partita, Raul Albiol ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport per analizzare i tre punti maturati contro la Lazio, allungando sull’Inter e mantenendo la distanza dalla Roma.

Questo il commento di Raul Albiol dopo la gara che proietta a 47 punti in classifica il Napoli nel campionato 2018/2019: «Era una partita difficile, non è mai facile riprendere dopo una lunga sosta dal campionato. Vittoria importante, il mister dà fiducia a tutti i calciatori della squadra e tutti si fanno provare pronti nonostante non giochino sempre novanta minuti. La squadra è sempre al meglio, oggi abbiamo meritato la vittoria contro una buona squadra come la Lazio. Dobbiamo continuare a fare la nostra strada, dobbiamo cercare di arrivare più vicino possibile alla Juventus ma dobbiamo continuare a giocare e fare punti anche se loro non si fermano».