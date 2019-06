Albiol Napoli, lo zio del difensore: «Non so dove andrà. Le parole di AdL…»

Albiol Napoli, le parole dello zio del difensore sul probabile addio dello spagnolo: non sa dove andrà, e commenta le parole di AdL

Josè Luis Albiol, zio del difensore del Napoli Raul, ha parlato ai microfoni di Radio Marte: «Raul è stato molto felice a Napoli, ha sentito molto la maglia azzurra, i tifosi gli hanno voluto bene, lo hanno sempre rispettato».

«ADL? Non credo che De Laurentiis volesse offendere Raul che ha sempre dato tutto per il Napoli. Non ho sentito ultimamente Raul quindi non so dove andrà».