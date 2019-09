Alex Sandro, il brasiliano atteso questa mattina alla Continassa

Il terzino, volato in Brasile a causa della scomparsa del padre, farà ritorno oggi in Italia

Non è sicuramente un momento facile per Alex Sandro. Il giocatore della Juventus infatti tornerà oggi in Italia dopo esser volato in Brasile a causa di una grave lutto famigliare. L’ex porto, come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, è atteso nella giornata di oggi alla Continassa.

Ci sarà lui sulla fascia martedì nella gara tra Bayer Leverkusen e Juventus di Champions, un giocatore troppo importante per mister Sarri che ha la coperta corta in quella zona e che ieri ha dovuto adattare Matuidi al ruolo.