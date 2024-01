Juve, Allegri: «Importante il distacco dalla quinta. Inter? Vogliamo arrivare in quella posizione»

Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il fischio finale del match con il Lecce

PARTITA – «C’è stato un momento in cui abbiamo abbassato l’attenzione e abbiamo un pochino rischiato. Se subisci un gol dopo diventa tutto più complicato. Il calcio di oggi è questo, nell’ultimo quarto d’ora le partite cambiano. I ragazzi sono stati molto bravi stasera».

GESTIONE DELLA GARA – «Ci siamo allenati a cercare di vincere più partite possibile. Soprattutto sulla gestione dei momenti della partita, nella serenità di giocarla. Stiamo crescendo fisicamente e c’è più consapevolezza in tutti i giocatori. Stasera era difficile, loro ci hanno creato un paio di difficoltà e noi abbiamo sbagliato qualche ultimo passaggio. Però siamo stati molto bravi a sbloccarla».

CLASSIFICA – «Per noi è importante arrivo allo scontro diretto in quella posizione. Soprattutto per il distacco dalla quinta. Sono contento per le 300 vittorie, ripeto io mi ritengo fortunato perché ho allenato ed anche ora alleno giocatori straordinari».

