Allegri: «L’Inter può vincere lo Scudetto. Guardo la Juve di Sarri in TV»

Massimiliano Allegri ha lasciato la Juve ma continua a seguire la Serie A: ecco la sua opinione sui bianconeri e l’Inter di Conte

Massimiliano Allegri ha parlato di due delle candidate per la vittoria finale in Serie A, ovvero Inter e Juve. L’ex tecnico bianconero è stato ospite ad un evento a Padova. Ecco le dichiarazioni di Allegri riportate da Padovasport.tv.

INTER DI CONTE – «L’Inter può giocarsela per lo Scudetto. È una squadra forte e Marotta ha preso un allenatore di peso come Conte».

JUVE DI SARRI – «L’ho vista normalmente, in tv, non di nascosto. Ora che sono fermo possono guardare il calcio, prima non riuscivo a vederle mai».