Atalanta, Maehle si allena col gruppo: recupero per tre uomini di Gasperini

Atalanta, Maehele torna in gruppo: le ultime da Zingonia con tre calciatori che stanno recuperando dai loro acciacchi

L’Atalanta accoglie Maehle che oggi è tornato ad allenarsi in gruppo. Le ultime da Zingonia.

«Nerazzurri al lavoro al Centro Bortolotti di Zingonia. Oggi era in programma una doppia seduta: primo allenamento con la squadra per Mæhle, sempre out invece Hateboer, Malinovskyi e Sportiello che proseguono con i rispettivi programmi di recupero. Domani, sabato 31 luglio, è in programma un allenamento al mattino, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse, mentre alle 16.30 i nerazzurri disputeranno la terza amichevole di questo precampionato affrontando il Pordenone al Gewiss Stadium».