Allenamento Frosinone: ecco le ultime sugli infortunati

Il Frosinone, attraverso il proprio sito web ufficiale, ha pubblicato il report dell’allenamento di oggi della squadra di Di Francesco.

REPORT – Seduta di allenamento pomeridiana allo stadio ‘Benito Stirpe’ per i giallazzurri di mister Di Francesco che continuano a preparare la partita con la Juventus. Attivazione, esercitazioni tecnico tattiche e partita a tema, questo il programma odierno. Differenziato per Cuni, Lusuardi e Oyono. Terapie per Bonifazi e Marchizza. Domani mattina in programma una nuova seduta alla ‘Città dello sport’ di Ferentino.