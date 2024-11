Allenamento Roma, novità importanti in vista della sfida con l'Union SG - Calcio News 24

Allenamento Roma, ecco la situazione attuale alla vigilia della partita d’Europa League contro l’Union Saint Gilloise

LA SITUAZIONE – Alle 12:00 di oggi la Roma scende in campo al Fulvio Bernardini di Trigoria per la rifinitura alla vigilia della partita di Europa League contro l’Union Saint Gilloise. Assente all’allenamento Ndicka, il difensore centrale partirà comunque con la squadra verso Bruxelles. Hermoso ha svolto del lavoro individuale per smaltire l’infortunio. La squadra è stata alle prese con un esercizio di trasmissione palla.