Allenamento Torino: infortunio per Praet. Il belga a parte

Il Torino ha diramato un comunicato ufficiale in merito all’allenamento odierno: differenziato per Praet dopo l’infortunio

Il Torino ha diramato un comunicato ufficiale in merito all’allenamento odierno: differenziato per Dennis Praet dopo l’infortunio patito in Nazionale. La nota.

COMUNICATO UFFICIALE – «Sessione tecnico-tattica, per il Torino, in preparazione alla partita di lunedì sera allo stadio Olimpico Grande Torino contro l’Udinese. Presenti al Filadelfia anche Belotti, Berisha, Brekalo, Linetty, Lukic, Milinkovic-Savic, Pobega e Vojvoda, già rientrati dai rispettivi impegni con le Nazionali. Lavoro differenziato invece per Dennis Praet, post edema al vasto intermedio della coscia sinistra accusato nei giorni scorsi con il Belgio. Programma personalizzato per Ansaldi e Mandragora. Domani in calendario una seduta di allenamento».