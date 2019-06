Allenatore Chievo, Campedelli e Pellissier sugli spalti a Piacenza per monitorare un candidato alla panchina clivense

Prima uscita da dirigente, per quanto non ufficiale, per Pellissier, sugli spalti a Piacenza insieme al presidente Campedelli. La delegazione clivense ha fatto capolino in occasione dei playoff di Serie C con in campo l’Imolese di Dionisi. Serio candidato alla panchina del Chievo.

L’ex tecnico del Borgosesia è infatti il favorito per il ruolo di tecnico dei gialloblù in Cadetteria, per quanto non manchi la concorrenza. Resta sempre attuale il nome di Marcolini, con sullo sfondo quello di Longo. E alla lista pare essersi unito anche Zironelli, in uscita dalla Juventus Under 23.