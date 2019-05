Serie B, il Perugia lavora al successore di Nesta: si valuta un gradito ritorno

Serie B, Perugia al lavoro per individuare il successore di Nesta in panchina: la prima opzione porta ad un gradito ritorno

Il Perugia sfoglia la margherita. Dopo l’addio di Nesta alla panchina, infatti, il club umbro si sta muovendo per individuare il profilo migliore cui consegnare la rosa della prossima stagione. In cui, con ambizione, schierarsi ai blocchi di partenza della Serie B.

Tra le valutazioni fatte nelle ultime 48 ore dai vertici del club, in particolare, spicca una figura. Quella di Andrea Camplone, tecnico reputato tra i più preparati all’interno della lista dei desideri. Oltre che in grado di evocare graditi ricordi: al suo nome è associata a Perugia l’ultima promozione in Serie B.