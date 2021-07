Allenatore PSV: «Credo che Dumfries non giocherà più qui»

L’allenatore del Psv, Schmidt ha praticamente confermato l’imminente addio di Dumfries, sul quale ci sarebbe anche l’Inter

Parole che sanno molto d’addio quelle dell’allenatore del Psv Schmidt. Il tecnico, intervistato dal quotidiano olandese De Telegraaf, ha parlato delle probabili cessione del suo club, tra i quali Dumfries e Malen.

«Conterò ancora su entrambi per il preliminare di Champions League contro il Galatasaray? Staremo a vedere, ma mi aspetto che non tornino nel centro sportivo di De Herdgang».

Schmidt ha poi proseguito: «Se non effettuano un trasferimento, dovremo esaminare nuovamente la situazione. Ma era già chiaro prima dell’estate che sarebbero potuti andare all’estero e me lo aspetto ancora. Abbiamo bisogno di tutte le nostre armi contro il Galatasaray. Se loro saranno ancora i nostri giocatori, li useremo sicuramente, ma in un modo che abbia senso e sia comprensibile»