Allenatore Sampdoria: incontro finito con D’Aversa. Si limano gli ultimi detagli

Roberto D’Aversa è in pole per la panchina della Sampdoria. Finito l’incontro tra Massimo Ferrero e l’ex Parma. La ricostruzione

Sono ore caldissime per la panchina della Sampdoria. Roberto D’Aversa ha incontrato Massimo Ferrero ed è il candidato principale per la panchina blucerchiata. La ricostruzione di Luca Marchetti a Sky Sport 24.

«Appena finito l’incontro tra il presidente Ferrero e Roberto D’Aversa. Da sciogliere gli ultimi dubbi sulla panchina della Sampdoria. Settimana scorsa l’incontro con Giampaolo ma ora filtra ottimismo sull’incontro con D’Aversa, che è in netta pole position. In pectore potrebbe essere lui il sostituto di Ranieri. L’incontro è andato bene. Si aspetta la comunicazione della società e sarebbe una sorpresa se non si vedesse il nome dell’ex Parma sul comunicato ufficiale, che arriveranno a luglio. Contestualmente potrebbe arrivare anche Daniele Faggiano, in aggiunta a Carlo Osti, con mansioni allargate, quasi da direttore generale. Osti avrà Faggiano come aiuto. Prima Faggiano deve liberarsi dal Genoa. Questa sarebbe una cosa strana, vista che storicamente i passaggi da Genoa e Samp non sono affatto frequenti».