Altetico Madrid, Oblak: «Sono sicuro, vinceremo la Champions League»

Oblak crede nel sogno Champions League: ecco le dichiarazioni dell’estremo difensore in forza all’Atletico Madrid

Il portiere dell’Atletico Madrid Jan Oblak ha confessato a Marca che secondo lui i Colchoneros possono trionfare nell’Europa che conta.

Ecco le parole: «La Champions non è un ossessione ma piuttosto un sogno, sono sicuro che la vinceremo. Abbiamo avuto tante opportunità e non ci siamo riusciti per sfortuna. Ogni anno è quello buono per vincere, ma c’è tanto da fare prima, bisogna giocare bene a calcio».